مقتل 8 اشخاص في عملية اطلاق نار في الولايات المتحدة الامريكية

أفادت مواقع إخبارية أمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل 8 مواطنين وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة في ولاية إنديانا الامريكية.

وقال ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جيني كوك، "قتل ثمانية اشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار عشوائي في منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس" بالقرب من مطار إنديانابوليس".

وأضاف الضابط، أنه الشرطة استدعت الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما وصلوا كان هناك إطلاق نار نشط.

