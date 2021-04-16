قوات الاحتلال تعتقل 8 شبان من داخل المسجد الاقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، ثمانية شبان من داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وكالة "وفا" الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان عقب اقتحام المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.

وتجددت المواجهات مع قوات الاحتلال قرب باب العامود لليوم الثالث على التوالي وفي احياء مقدسية أخرى، إثر قمع الاحتلال الشبان المتواجدين بالقنابل الصوتية واستفزازات شرطة الاحتلال للمقدسيين، وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.

واختطف مستعربون شابًا من منطقة باب العامود.

وعند باب الساهرة اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين بالضرب والدفع، وأجبرتهم على المغادرة بالقوة، وسط انتشار شرطي في المكان.