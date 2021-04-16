"طقس فلسطين".. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء معتدلة مساءً

سيطرأ اليوم الخميس 16-4-2021، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات.

وبحسب موقع "طقس فلسطين"، فإنه ستسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس حار نسبياً الى حار بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة بشكل عام وتميل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية مع ظهور للسحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية.

غدًا السبت، سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة سريعاً مع الساعات الأولى من النهار.

ويسود طقس صيفي حار نهاراً في جميع المناطق بما فيها الجبال، كما يسود طقس حار جداً في الأغوار والبحر الميت، فيما ستسود في ساعات المساء والليل أجواء معتدلة الى دافئة بشكل عام وتميل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية مع ظهور لبعض السحب في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.