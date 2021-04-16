الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل سلسلة غارات على قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرات حربية من نوع اف ١٦ شنت سلسلة غارات استهدفت اراضي زراعية في حي الزيتون ومنطقة جحر الديك شرق مدينة غزة وشرق مدينة رفح قرب مطار غزة الدولي المدمر وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد مراسلنا نقلا عن شهود عيان أن القصف استهدف أراضي زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى إلى تضرر كبير في أراضي المواطنين الزراعية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت موقعًا لتصنيع الذخائر ونفقًا لتهريب الأسلحة وموقعًا عسكريًا لحركة حماس

وادعى أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الخميس، سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أنّه تمّ تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات شرقي محافظة غزة للتحذير من الصاروخ.

في السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قريبة من السياج الأمني مع القطاع، لافتة إلى عدم وقوع أي إصابات.