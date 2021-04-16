موعد عرض برنامج مصطفى حسني في رمضان 2021 والقنوات الناقلة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد عرض برنامج مصطفى حسني رمضان 2021، في المقال أدناه إلى جانب القنوات الناقلة للبرنامج، كما اعتاد جمهور الداعية الإسلامي “مصطفى حسني” على تقديمه لبرنامج رمضاني جديد، بأفكار مختلفة عن السنة السابقة، وهذا العام يقدم حسني برنامج “الثمن” والمقرر عرضه على بعض القنوات، لذلك سنقدم لكن ادناه موعد عرض برنامج مصطفى حسني رمضان 2021، والقنوات الناقلة لبرنامج مصطفى حسني 2021.

موعد عرض برنامج مصطفى حسني في رمضان 2021 والقنوات الناقلة

من المقرر عرض برنامج “الثمن” على شاشة قناة ON E حيث تدور فكرة البرنامج حول الثمن الذي يدفعه المرء بعد اتخاذ قرار، أو خطوة، وكيف يؤثر هذا على حياة كل شخص، والآن: إن كنت تبحث عن موعد البرنامج فهو:

يعرض برنامج الثمن على شاشة قناة ON E في تمام الساعة 05:45 المغرب.

كما أن حلقات البرنامج متاحة على منصة Watch it ويمكنك متابعتها في أي وقت وفي أي مكان بدون فواصل إعلانية.

والآن: حتى يمكنك متابعة البرنامج، قم بتحديث تردد القناة على الرسيفر الخاص بك، واستقبل كل قنوات on على القمر الصناعي نايل سات.. فتابعنا في التالي للمزيد.

تردد قناة ON E رمضان 2021

معدل الترميز: 27500

التردد: 10853

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: ON E

تردد قنوات أون نايل سات 2021

القناة معدل الترميز التردد القمر الاستقطاب معدل الخطأ

ON E 27500 10853 Nilesat V 5/6

ON E 27500 12053 Nilesat V 5/6

موعد عرض برنامج مصطفى حسني في رمضان 2021 والقنوات الناقلة

كيف استقبل قناة on e على الرسيفر

حتى تستقبل قنوات أو، قم بالالتزام بالبيانات الملحقة بالتردد، وباستخدم رسموت الرسيفر اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر (Menu – القائمة).

سيظهر لك على الشاشة (خيارات – Options).

اختر (تثبيت – Installation).

اختر (تثبيت يدوي – Manual Installation).

من قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat/ Arabsat .

قم بإدخال التردد السابق ذكره.

اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

قم بإدخال معدل الترميز (27500).

اضغط Ok بواسطة ريموت الرسيفر.

قم بعمل حفظ – Save.

ولا تنسى أن تحتفظ بترتيب القناة على الرسيفر الخاص بك؛ حتى يمكنك متابعة القناة في أي وقت آخر، كما أنه بمجرد تحديث تردد القناة سوف تستقبل كافة قنوات ON على الرسيفر الخاص بك.

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