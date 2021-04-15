انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16/4/2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وعالمياً، انخفضت أسعار الذهب ختام تعاملات أمس الخميس، إذ طغى صعود قوي في أسواق الأسهم العالمية على الدعم الذي يلقاه المعدن من هبوط الدولار وبيانات تظهر قفزة للتضخم في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 209.30 ريال (55.81 دولار)، مقابل، 210.39 ريال (56.10 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 183.14 ريال (48.84 دولار)، مقابل، 184.09 ريال (49.09 دولار)، امس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.98 ريال (41.86 دولار)، مقابل، 157.79 ريال (42.08 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال (32.56 دولار)، مقابل،122.73 ريال (32.73 دولار)، أمس.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 6513.75 ريال (1737 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1465.11 ريال (390.70 دولار).

الدولار يضغط على الثمين

انخفضت أسعار الذهب أمس الخميس، وبحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1743 دولارا للأوقية (الأونصة) بما يعادل 0.1%.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1743.90 دولار للأوقية.

وقال دانييل بريسمان المحلل لدى كومرتس بنك "كان رد فعل الدولار إيجابيا إزاء بيانات التضخم الأمريكية لأن عائدات سندات الخزانة كانت منخفضة وكذلك كان الدولار متراجعا، وهذا التأكيد قدم دعما للذهب".

لكنه أضاف أن الارتفاع غير المسبوق للأسهم العالمية "مؤشر على إقبال شديد على المخاطرة.. المستثمرون يبحثون عن فرص أخرى للاستثمار غير الذهب حيث يمكن أن يجدوا عائدا أعلى".

وقفز الذهب بما يصل إلى 0.9% يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار المستهكلين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس/آذار الماضي. وغالبا ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وهبط الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قليلا لتزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.