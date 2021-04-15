اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-4-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 -4- 2021 كما جاءت في سوق الصاغة بمصر، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية هذه المقالة التي تتحدث عن اسعار الذهب في مصر، بعد تزايد البحث عليها عبر محركات البحث.

اسعار الذهب في مصر

وسجلت اسعار الذهب استقرارا ملحوظا عند 760 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في السوق المصري، وتسجل الأسعار العالمية للذهب استقرار عند 1735 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 24 سجل 868.5 جنيه،

سعر عيار 21 سجل 760 جنيها،

سعر عيار 18 سجل 651.5 جنيه،

سعر الجنيه الذهب 6080 جنيها،

سعر أونصة الذهب 1735 دولار.

اسعار الذهب في مصر

ويرتبط سعر الذهب سواء في السوق المصري أو أي سوق آخر بحركة أونصة الذهب في البورصات العالمية وفي التداولات الفورية، حيث يسجل الذهب تغيرات مستمرة على مدار الساعة في المعاملات الفورية، لذلك سعر أونصة الذهب يقبل التغير لأكثر من مرة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر.

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