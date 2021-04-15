خطورة عالية.. تحذير أمني من متصفح مايكروسوفت

حذّر المركز الوطني الإرشادي السعودي، من متصفح الويب الخاص بشركة "مايكروسوفت".

وأوضح المركز عبر موقعه الرسمي تفاصيل تحذيره من متصفح "مايكروسوفت إيدج"، حيث وصف مستوى خطورته بالـ"عالي"، وأن القطاع المستهدف منه "الكل".

وقال التحذير إن شركة مايكروسوفت أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المتصفح إيدج، كما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابطين التاليين:

الرابط الاول اضغط هنــــــــــــا

الرابط الثاني اضغط هنــــــــــــــــــــــا

وفي وقت سابق، وجّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي، التابع للهيئة السعودية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة، من اكتشافه ثغرات عديدة في متصفح "غوغل كروم".

وأوضح المركز في بيان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ثغرات "غوغل كروم" يمكنها أن تجعل الهاكرز أو المتطفلين يستغلون المستخدمين، ويزرعون في أجهزتهم برمجيات خبيثة متنوعة.