نظام فارس تسجيل الدخول لرفع بطاقة الترقية وإدخال الدورات

تعرف على نظام فارس تسجيل الدخول لرفع بطاقة الترقية وإدخال الدورات2021، حيث يرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آلية التسجيل في نظام فارس، لا سيما الخدمة الذاتية عبر موقع نظام فارس تسجيل الدخول هي بوابة الموظف أو الموظفة، من أجل اتباع ألية التقديم على الترقيات الإدارية لعام 1442، والتي نوهت وزارة التعليم عن خطواتها.

وسنقدم لكم في فلسطين اليوم، كيفية رفع بطاقة الترقية بعد إضافة الدورات والبرامج التدريبية، وتعديد المؤهل الدراسي، وكيفية استخراج الرقم الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية بديوان الوزارة وإدارات التعليم والمدارس التابعة، لمن ينطبق عليهم الشروط من هم على الدرجة الثالثة عشر فما أقل.

أشارت وزارة التعليم إلى الخطوات التي منها يستطيع شاغلي الوظائف الإدارية التقديم على الترقيات الإدارية 1442، بداية من التوجه إلى رابط نظام فارس تسجيل الدخول وحتى اكتمال الطلب ورفع بطاقة الترقية، عقب إكمال كل المتطلبات والإجراءات النظامية، وكان من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي كيفية إدخال الدورات التدريبية في حاسب الموظف أو الموظفة عبر الخدمة الذاتية للترقيات وسيتم توضيح تلك النقطة لسهولة التقديم ولإنهاء الطلب.

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بطاقة الترقية نظام فارس

أعدت وزارة التعليم شرح مبسط حول ألية تقديم الموظف على الترقيات، وذلك في إطار التسهيل والتيسير التي تعمل الوزارة على توفيره لمنسوبيها، وبدايةً يجب على شاغل الوظيفية الإدارية التأكد من حسابه وإمكانية الدخول عبر رابط نظام فارس الجديد ثم ابتاع باقي الخطوات المرفقة أسفل المقال.

التوجه إلى بوابة نظام فارس تسجيل الدخول الإلكترونية.

ضع بياناتك من حيث الاسم وكلمة المرور لحسابك الإلكتروني على النظام.

توجه إلى شاشة بطاقة الترقية.

تأكد من مطابقة البيانات الوظيفية في حسابك على نظام فارس، مع تلك المسجلة في بوابة بياناتي التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إذا كانت البيانات غير متطابقة، يجب التواصل مع موظف الموارد البشرية بإدارة التعليم التي تتبعها، حتى يقوم بعمل تحديث بياناتك الوظيفية لاستكمال إجراءات الترقية.

تأكد من صحة تعبية بيانات القسم التابع له، مقر العمل، رقم الجوال.

الخطوة التالية ستكون التحقق من المؤهل العلمي، ويجب أن يكون أخر مؤهل حصل عليه الموظف.

إن لم يكن المؤهل صحيح، قم بالتواصل مع المسئول عن توثيق البيانات في إدارة التعليم للتحديث.

ينتقل النظام إلى البرامج التدريبية في معهد الإدارة، وستظهر تلقائياً لمن تخصل عليها.

في حالة كانت هناك برامج تدريبية حصلت عليها، يمكن إضافتها من خدمة صلاحية بياناتي في نظام فارس.

تظهر البرامج التدريبية من الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية والشهادات المهنية.

تظهر شاشة البرامج التدريبية الأخري الدورات التي تم إضافتها من صلاحية بياناتي.

تحت إضافة رغبة جديدة يمكن تسجيل المناطق التي يرغب الموظف في الترقية عليها، والنظام يتيح لكل شخص ثلاث رغبات فقط.

يمكن استثناء بعض المناطق من الترقية عليها تخت قائمة الإدارات التي لا ترغب بالترقية عليها.

خطوة الإقرار للموافقة على الضوابط والشروط ويجب قراءتها جيداً واختيار الإقرارات على حسب رغبة الموظف المتقدم.

تحقق من صحة كافة البيانات ثم ثم بإرسال البطاقة للموافقة قبل تاريخ 15 شوال 1442 حيث يتم إقفال بطاقة الترقية في فارس.

ارسل البطاقة.

رابط نظام فارس تسجيل الدخول

ألية التسجيل في موقع نظام فارس الخدمة الذاتية لا تختلف عن باقي الأنظمة الإلكترونية، في حالة كان الموظف ليس لدية حساب أو فقد بيانات دخوله، يتح له النظام إمكانية الاستعادة، وهو يوفي الكثير من الخدمات الأخرى مثل طباعة كشف الراتب، والتقديم بطلبات الإجازات بمختلف أنواعها، في ظل منظومة إدارة الموارد البشرية بألية رقمية متطورة وحديثة دون الاعتماد على النظم الورقية التقليدية.

الدخول على إنشاء حساب جديد نظام فارس

سجل بيانات رقم الهوية، رقم الأيبان

البريد الإلكتروني ورقم الهاتف

رمز التحقق ثم إرسال

تستقبل رسالة بها كود التفعيل على رقم الهاتف.

للدخول إلى رابط نظام فارس اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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