شاهد.. دعاء المجاهدين في شهر رمضان 2021

دعاء المجاهدين في رمضان، في شهر رمضان المبارك يسعى المجاهدون في فلسطين إلى سؤال ربهم النصر والتمكين من الله على الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك يغفر لهم الله زلاتهم وعيوبهم .

لذلك نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء المجاهدين في رمضان، حيث يبتهل المجاهدين في اماكن رباطهم لله عز وجل ان ينصرهم على عدوهم ويمكنهم من رقابهم، تابعوا المقال حتى النهاية لمشاهدة الدعاء.

دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021

شاهد.. دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك من خلال نسخ رابط موقع سرايا القدس الإلكتروني ولصقه على محرك البحث الشهير جوجل:

رابط موقع سرايا القدس الالكتروني https://saraya.ps/play/2200/

دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021 دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021 دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021 دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021 دعاء المجاهدين في شهر رمضان المبارك2021