طريقة عمل شوربة الخضار في رمضان 2021 ، ولقد قمنا في فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي توضح خطوات عمل شوربة الخضار اللذيذ في المنزل حيث تعد الشوربة من اكثر الاطباق حضورًا على موائد الإفطار طوال شهر رمضان المبارك ، كما ان الطبق له فوائد صحية عدة بسبب احتواءه على الالياف ، تابع معنا حتى النهاية .

وفي هذه المقالة حول طريقة عمل شوربة الخضار في رمضان ، سنتعرف معًا على مقادير الشوربة المشهورة بين الاطباق ، خاصةً في هذا الشهر المبارك، ويعد تناولها مناسب لكافة الفئات العمرية في سهلة الهضم والبلع.

وتعد الشوربة ، من الاطباق التقليدية التي تضع بين الاطباق الرمضانية على السفرة، فلمن يرغبون بتقديم أطيب المقبلات الساخنة على مائدة رمضان .

مكونات شوربة الخضار :

زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان ونصف

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- الجزر : 2 كوب (مقشر مفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس : 3 عود (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب ونصف (مجمدة)

- الذرة : كوب وربع (مجمدة)

- طماطم : علبتين (مهروسة)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- مرق دجاج : 4 اكواب (أو الخضار)

- البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- ورق غار : 2 ورقة

- بقدونس : ثلث كوب (أخضر / مفروم)

طريقة عمل شوربة الخضار في رمضان :

أولاً: وأول طريقة لتحضير شوربة الخضار ، سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبي لمدة 4 دقائق.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة. وبعدها اضف الطماطم والبطاطس وورق الغار والملح والفلفل وقلبي.

ثالثًا: وبعدها أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة ، اضيفي البازيلا والذرة وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس والخضراوات.

خامسًا: وفي آخر خطوة ، قدمي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.

وفي نهاية هذه المقالة التي هي بعنوان طريقة عمل شوربة بالخضار ، نتمنى لكم الصحة العافية وطعامًا هنيئًا ، وكل عام وانتم بألف خير .