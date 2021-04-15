طريقة عمل حلوى قطايف بالجنبة في رمضان بكل سهولة ، وفي شهر رمضان المبارك تفضل السيدات في البيوت تحضير القطايف اللذيذة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة دون عناء أو جهد كبير ، في حين، تزايدت نسبة عمليات البحث على مواقع الانترنت وبالأخص على منصة يوتيوب الشهيرة حول اعداد حلوى القطايف ، ولمعرفة الخطوات والمقادير ، تابع معنا حتى النهاية .

وفي رمضان تعتبر طريقة عمل حلوى قطايف بالجنبة ، من أكثر الاكلات والاطعمة بحثًا وإعدادًا في هذا الشهر الفضيل، وتعتبر أيضًا من الحلويات المناسبة والمفضلة في تقديمها على الاطباق وموائد الطعام خاصة في المناسبات والزيارات العائلية .

مقادير قطايف بالجبنة :

إليك مكونات :

نصف كيلو قطايف

شربات

زيت للقلي

مكونات الحشو :

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة صغيرة فانيليا

2 كوب حليب

2 معلقة كبيرة نشا

أبرز خطوات تحضير قطايف بالجبنة :

أولاً: وفي الخطوة الأولى ، قم بإذابة السكر والنشا في الحليب، ويوضع على النار حتى يثقل قليلاً ، ثم ارفع من على النار، ويوضع جانباً .

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، احشى القطايف بالقشطة، ويضغط على الأطراف جيدا لإحكام الغلق .

ثالثًا: وبعدها ضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

تقلى في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر، ثم ارفع على ورق مطبخ لتخلص من الزيت الزائد .

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اوضع في الشربات، وترفع في مصفاة لتتخلص من الشربات الزائد ، ثم ارص في الطبق، وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

حشوة القطايف :

لبن شمنيت وجود هند أو عين جمل (جوز) ولوز وجوز هند وقرفة.

ويمكن لحضراتكم أن تحشو القطايف بالمكسرات او الفستق الحلبي والقشدة ، وهذا متروك على ذوقكم .

ومن الاكلات المفضلة تناولها في رمضان ، كبة الكباب حلة ، وعن المقادير ، يترتب عليك وضع كيلو لحمة مكعبات مسلوقة.

طريقه تحضير كباب حله :

أولاً: وفي الخطوة الأولى ، قومي بسلق الحمة أولا ونحضرها وبعد ذلك نشوح البصل في معلقه سمنه مع زيت لما تلاقى لونه دخل يصفر حطي الثوم المهروس وسيبي البصل يتحمر، و بعدين ننزل مكعبات اللحم مع البصل .

ثانيًا: في الخطوة الثانية ، قلبي معها قطع بطاطس مكعبات وحطي البهارات اللحم وكبابه الصيني والفلفل وتسيبها لحد ما تنزل مياتها عشان تنزل الصوص بتاعها لما تلاقى الصوص بيقل زودي نصف كوب ماء ساخن اهم شيء ساخن مش بارده عشان الباردة هتخليها صعبه انها تستوى بسرعه

ثالثًا: ملحوظه لما تكون لحمه موزه ومسلوقة مش بتأخد وقت في الاستواء ، وهي تقدم مع رز ابيض وعيش .