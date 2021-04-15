تجنب هذه الأطعمة والمشروبات في رمضان 2021

تجنب هذه الأطعمة والأكلات والمشروبات في رمضان 2021 ، حيث قمنا بإرفاق هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم والتي توضح لكم ابرز هذه الأطعمة التي تعتبر ضارة على صحة الانسان خاصة في شهر الصيام ، وأن تناولها بكثرة تنعكس سلبًا على الصحة بعد انقطاع لساعات عدة من الامتناع عن الطعام ، ولمعرفة تلك الوجبات تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا التي هي بعنوان تجنب الأطعمة والمشروبات في رمضان 2021 وذلك لتجنب الدخول في مشاكل بالمعدة أثناء الصيام .

أصدر الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القوم للبحوث روشته متكاملة للأطعمة التي يجب تجبنها في رمضان ، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الجسم من الامراض .

10 أطعمة ومشروبات يفضل تجنبها في رمضان 2021

أولاً: الأطعمة الحارة :

ونصح الدكتور، بتجنب التوابل الحارة طوال شهر رمضان لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي.

ثانيًا: الأطعمة المالحة :

وقال الدكتور احمد سعيد إن "الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تشعرنا بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء صيامنا".

ثالثًا: المشروبات الغازية:

ومن الأطعمة التي يجب الامتناع عنها، المشروبات الغازية ، حيث الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون في الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية.

رابعًا الحلويات:

وان تناول الحلويات بعد الإفطار، تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، فلو اعتدلنا في تناول الحلويات فلن نفاجأ إذا نقص وزننا.

ولابد أن نحاول أن نقلل منها بشكل كبير، ونمارس بعض التمارين الرياضية وسوف نقوم بحرق الدهون وتقليل وزننا في رمضان.

ونصح الطبيب، باللجوء إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي فهي تمنحنا شعوراً أفضل. وتوفر كمية الماء في الجسم ولا تسبب زيادة في الوزن.

خامسًا: الأطعمة المقلية :

ودعا الدكتور سعيد، إلى الاستغناء عن الأطعمة المقلية، واستبدالها بالخضروات، فالطعام المقلي لنا عسر الهضم وزيادة في الوزن.

سادسًا: المخلل :

ويعتبر المخلل ، من الأطعمة المالحة ، حيث يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والإكثار من الصوديوم مضر جداً بالصحة ويشعر الشخص بالعطش.

المخلل تحديداً من الأطعمة التي لا يفضل الرياضيون أو لاعبو كمال الأجسام تناوله لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح.

سابعًا: الأطعمة المعلبة :

ويفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.

ثامنًا: الشاي والقهوة بعد الإفطار:

ويجب عدم شربهما بعد الإفطار مباشرة، وذلك لأنهما يعتبران سبباً في سوء امتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.

تاسعًا: الأرز والمكرونة:

ودعا الطبيب، الصائمون إلى التقليل منها قدر المستطاع لأن النشويات تزيد الوزن وتمثل ثقلاً على المعدة .

عاشرًا: الحمضيات:

وحذر من تناول الحمضيات مثل البرتقال لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات.

الحادي عشر: الأطعمة الغنية بالدهون :

ومن المفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، كالقشطة واللحوم الدهنية والسمن العربي وغيرها من المأكولات التي تسبب لنا العطش والجوع بشكل مبكر، وتزيد من نسبة الكولسترول.