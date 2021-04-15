أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس 15-4-2021 دخول أسيرين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير: "إن الأسير شادي موسى (45 عاما) من جنين، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

ويعاني الأسير موسى من أوضاع صحية صعبة جراء إصابة في الرأس تعرض لها أثناء اعتقاله، حيث مكث فترة طويلة في المستشفى، وواجه الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

كما أصيب موسى بجلطة قلبية مرتين في عامي 2009 و2019، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس، ويقبع حاليا في سجن "عسقلان".

كما دخل الأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش من نابلس، عامه الـ19 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، لكنه تعرض للاعتقال قبل ذلك مرات عدة، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.

والأسير أبو حنيش من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلى الماجستير في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية، كما أنه كاتب وشاعر أصدر عدة روايات، أبرزها ما يلي: