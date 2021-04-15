الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا وطرد 10 دبلوماسيين

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس من الأراضي الأمريكية، في إطار النزاع الناعم الحاصل بين الجانبين.

وبحسب وكالة رويترز، فإن واشنطن فرضت عقوبات على 32 كيانا وشخصية من روسيا على خلفية التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس جو بايدن وقع على قرار فرض عقوبات جيدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني.

وأيد حلف شمال الأطلسي قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على روسيا.

وحددت وزارة الخزانة ست شركات تكنولوجيا روسية تقوم بدعم برنامج الاستخبارات الروسية السيبراني، وفق بيان البيض الابيض.

وأوضح البيان : "الولايات المتحدة تعتبر الاستخبارات الروسية متورطة في حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق باستخدام منصة (سولار ويندز).

ادعت الولايات المتحدة أن جهاز الاستخبارات الروسية، المعروف أيضا باسم "أي بي تي 29" و"كوزي بير"، وراء حملة تجسس إلكترونية ضخمة استخدمت منصة "سولار ويندز إيريون" وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.