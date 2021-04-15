الحلقة الثالثة من مسلسل ميلاد الفجر اليوم الخميس 15-4-2021 ، حيث ستعرض قناة القدس اليوم عبر شاشاتها الحلقة الثالثة والتي تنقل من خلاله معاناة الشعب الفلسطيني فترة أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات والتي شهدت أحداث هامة ومفصلية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التدميرية ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لعرض الحلقة 3 من مسلسل ميلاد الفجر المقاوم ، تابع معنا حتى النهاية .

ويستعد المتابعين لمشاهدة عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ميلاد الفجر في ثالث أيام شهر رمضان المبارك ، ويقدم المسلسل أيضًا أهم البطولات الفلسطينية في مقاومة كيان الاحتلال، يتخللها بث مشاهد تمثيلية من العمليات البطولية وصّد الاقتحامات والمؤامرات "الإسرائيلية" ضد الأرض والمقدسات والانسان، في مقدمتها الانتفاضة الأولى.

تفاصيل مسلسل ميلاد الفجر :

م. وائل أبو فنونة، المدير التنفيذي لقناة القدس اليوم، أكد أن مسلسل ميلاد الفجر هو مسلسل درامي فلسطيني يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين خلال حقبة تاريخية من فترة 1985 إلى 1996.

وأوضح أبو فنونة لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، أن هذه الفترة تعتبر جزء هام من ذاكرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان المحتل، مبينًا، أن المسلسل الذي سيعرض أولى حلقاته مع بداية رمضان سيتحدث عن تفاصيل هذه الحقبة، كما وسيعرض مآسي الفلسطينيين من اعتقال أو اقتحام منازل وغيره من الانتهاكات، إلى جانب بث البطولات والعمليات الفدائية.

وأبرز ما يميز المسلسل، قال المدير التنفيذي: إن "ميلاد الفجر سيعرض الجانب الاجتماعي لواقع الأسرة الفلسطينية، في ظل اعتداءات الاحتلال المستمرة".

وتوقع أبو فنونة، تسجيل نسبه مشاهدات عالية على حلقات المسلسل، لقوة محتواه الدرامي الهادف.

وأفاد بأن القناة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن ماهية القنوات التي ستعرض ميلاد الفجر، مشيرًا إلى أن القنوات منها يمنية وعراقية.

وعن التحديات، أكد أبو فنونة، أن تحديات عدة واجهت القائمين على المسلسل خلال مرحلة الاعداد، ابرزها قلة الإمكانات الفنية المتوفرة داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى منع الاحتلال إدخالها تحت حجج واهية.





موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل ميلاد الفجر :

وتعرض قناة القدس اليوم حلقات مسلسل ميلاد الفجر يوميًا في شهر رمضان 2021 ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف .

تردد قناة القدس اليوم لمشاهدة مسلسل ميلاد الفجر :