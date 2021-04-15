فيديو: قتيل واصابات في انفجار شرق العاصمة العراقية بغداد

أفادت وسائل الاعلام العراقية اليوم الخميس 15-4-2021 ان انفجارا كبيرا وقع في مدينة الصدر إلى الشرق من العاصمة بغداد متسببا بوقوع قتلى واصابات في صفوف المدنيين.

وأفاد شهود عيان أن انفجارا ضخمًا هز منطقة الحبيبية بمدينة الصدر، مؤكدين أن طبيعة الانفجار تدل على أنه انفجار عبوة ناسفة.

من جهته قال مصدر أمني عراقي إن "قتيلا و12 جريحا سقطوا في الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

على صعيد متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "الانفجار أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات".







