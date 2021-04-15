واشنطن تبدي استعدادها لرعاية مفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان

أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل استعداد بلاده لرعية مفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان بشأن الحدود البحرية وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون.

ووفقًا لموقع "إسرائيل 24" فإن هيل قال: "إن الاتفاق سيكون له مردود اقتصادي يخفف من الأزمة اللبنانية"، زاعمًا المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله تمنع قيام دولة مستقرة.

وجاء هذا تعليقًا على توقيع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، مرسومًا لتعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بـ"ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان"، لكن الرئيس اللبناني لم يوقع على القرار.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس المطالبات البحرية الخاصة بكل منهما والتي أودعت سابقاً في الأمم المتحدة".