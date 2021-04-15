شركة PalPay توقّع اتفاقية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيّة لشركة Careem

وقّعت شركة PalPay، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين اتفاقيّة تمنح بموجبها شركة كريم المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الالكترونى وتطبيقات الهواتف الذكية خدمات المحفظة الإلكترونيّة "بال بي محفظتي"، وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكيّة، بهدف توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونيّة لجميع مستفيدي وسائقي شركة شركة كريم دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصريّة للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية.

وجرى توقيع الاتفاقيّة، اليوم الأربعاء 14 نيسان/ ابريل، في مقر شركة PalPay فى محافظة غزّة، بحضور كل من السيّد هادي قوصة، نائب المدير العام لشركة PalPay في قطاع غزّة، والسيّد خليل الافرنجي مدير عمليات شركة Careem في فلسطين، والسيّد خلدون أبو سليم رئيس قسم الاتصال المؤسّسي والعلاقات العامّة في بنك فلسطين، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستُمكّن المحفظة الإلكترونيّة "بال بي محفظتي" جميع مستخدميها من عملاء شركة كريم من شحن تطبيق Careem عبر تطبيق بال بي محفظتى بكل سهولةٍ ويسر. كذلك، فقد تم استحداث تكنولوجيا جدية لتمكين عملاء Careem من الدفع عبر تطبيق PalPay بدل من الدفع النقدى حيث تعتبر هذة الطريقة أسرع وأسهل وأكثر أماناً.

من ناحيته، عبَّر السيّد هادي قوصة عن سعادته للاتفاقيّة التي تم توقيعها مع شركة Careem ، مؤكدًا على أنّ PalPay تعمل على تعزيز أعمالها وانتشارها في قطاع غزة بهدف تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل بالعملات النقدية، وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة والعصرية في السوق الفلسطينيّة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية. مضيفاً بأن خدمات نوعية وجديدة ستضاف الى حزمة الخدمات المقدّمة من شركة PalPay ستستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكّنهم من إجراء عمليات ماليّة إلكترونيّة كانت متاحة سابقًا وحصرًا فقط لمن له حساب بنكي فقط.

من جانبه، أعرب السيّد خليل الافرنجي عن سعادته لتوقيع الاتفاقيّة مع PalPay التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات لمستفيدي وعملاء تطبيق Careem وتيسير أمور حياتهم، مُشيرًا إلى أنّ هذه الإتفاقية ستمهّد لحصول عملاء الشركة على العديد من الامتيازات.