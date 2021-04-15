مواجهات في جنين عقب اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:29 م
15 ابريل 2021
مواجهات
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اندلعت ظهر اليوم الخميس 15-4-2021 مواجهات بين الشبان والمستوطنين الإسرائيليين عقب اقتحام عشرات المستوطنين، لموقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة تحت حماية واسنادًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشر على طول شارع جنين- نابلس، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

ومارس المستوطنون طقوسا تلمودية واعمال عربدة الأمر الذي استفز أهالي جنين لتندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة جبع، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

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