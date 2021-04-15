داخلية غزة تؤكد: استمرار المنع الكلي لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمن الوطني بغزة، إياد البزم، اليوم الخميس، على استمرار المنع الكلي لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ من أذان مغرب اليوم الخميس، وينتهي صباح الأحد المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح البزم، أنه في ذات الوقت يستمر العمل بجميع الإجراءات الوقائية المعلن عنها مؤخراً، مشدّدًا على أن الوزارة ستتابع الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث باسم الوزارة، بالمواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على السلامة العامة.