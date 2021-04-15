وفاة كاتب المصري الكبير بعد صراع مع المرض

توفي الكاتب المصري الكبير مكرم محمد أحمد اليوم الخميس 15-4-2021 بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز (85 عاما).

والصحفي مكرم هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق حيث قضى حياة حافلة بالمواقف الوطنية المشرفة، والإرث الاعلامي الكبير، والدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة مراحلها.

من هو مركم احمد؟

الكاتب أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر

حاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957

بدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967

رئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي عام 1980 شغل أحمد منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 ولغاية 1991، ومن عام 1991 لغاية 1993.