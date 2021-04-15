بعد تشفير القناة احصل على تردد قناة كراميش 2021 الجديد

يبحث الكثيرون عن تردد قناة كراميش 2021 الجديد علي قمر نايل سات بعدما أقدمت القناة على تغير ترددها قبل موعد شهر رمضان المبارك 2021 الأمر الذي دفع الأباء والأطفال للبحث عن التردد الجديد.

ويأتي الاهتمام الكبير من اولياء الأطفال للبحث عن تردد كراميش الجديد هو ما تقدمه القناة من برامج للأطفال ومسلسلات كرتونية مثيرة وشيقة تدفع الأطفال لمشاهدة ومتابعة الحلقة حتى النهاية.

وتمكنت القناة من كسب ثقة الجمهور خاصة أولياء الامور في الفترة الماضية بسبب ما تقدمه من الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية للطفل والرسوم المتحركة التي يستمتع بها الصغير والكبير.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

ونجحت قناة كراميش المخصصة للأطفال بتحقيق نسب مشاهدة كبير في دول العالم العربي من خلال الأناشيد الدينية التي يستمتع بها الطفل والتي تحث على تعلم الأخلاق والقيم، فهي تعرض كل ذلك مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار اليوم، بصوت وصورة فائقة الجودة.

لذا يبحث عن ترددها الكثير من أولياء الأمور ليتمكنوا من ضبطها على أجهزة استقبالهم ليستمتع الأطفال بمحتواها، وتسهيلا عليهم البحث سوف نقوم بعرض التردد من خلال هذا المقال توفيرا للجهد لمتابعينا الكرام.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11515.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

يجدر الإشارة أن قناة كراميش تَعد م أشهر القنوات الفضائية المُتخصصة بعرض أناشيد الأطفال، وكانت الانطلاقة الأولي لها علي القمر الاصطناعي النايل سات في الخامس عشر من فبرير للعام الميلادي 2008، ومُنذ هذا الوقت تَعمل القناة جاهدة حتي تمكنت للوصول إلي القمة بإمتلاك شاشتها أكبر عدد من نسب المُشاهدين، وذلك لِما تُقدمه القناة عبر شاشتها الصغير من محتويات طفولية خالية من أي مناظر خارجة أو عادات خاطئة للأطفال.

وتسعى القناة مُنذ الانطلاقة الأولي لها لهدف وحيد ألا وهو أن تُعلم الطفل الآداب العامة والإتسام بالأخلاق عبر الدروس المُستفادة من الأناشيد التي تُعرض علي شاشتها، ويتم بَث قناة كراميش علي قمر النايل سات الإصطناعي بلغة واحدة فقط ألا وهي لغتنا الجميلة اللغة العربية، وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية قامت إدارة قناة كراميش بإنشاء قناة رسمية لها علي اليوتيوب.