القيادي عليان يُهاتف القيادي المهندس وصفي قبها لتعزيته بوفاة والدته

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الأسرى السابق والقيادي المهندس وصفي قبها من محافظة جنين بالضفة الممحتلة، معزيًا إياه بوفاة والدته الحاجة لطفية (أم منيب).

ونقل عليان تعازي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، للأخ المهندس وصفي قبها ولعائلته المجاهدة بهذا الرحيل الأليم.

واختتم عليان اتصاله الهاتفي بسؤال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة أم منيب بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بدوره وجه القيادي المهندس وصفي قبها شكره للدكتور جميل عليان على اتصاله، مثمنًا الجهود التي تقوم بها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قد منعت الأخ المهندس وصفي قبها من الدخول إلى قريته برطعة لأداء صلاة الجنازة على والدته المرحومة بإذن الله والمشاركة في دفنها، مما دفعه إلى أداء صلاة الجنازة على الحاجز وإلقاء نظرة الوداع الأخير على والدته، في مشهد جديد يؤكد على إجرام الاحتلال الصهيوني بحق الإنسان الفلسطيني وكرامته.