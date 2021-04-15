حماس تجدد مطالبتها للسعودية للإفراج عن معتقلين لديها

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 15/4/2021، مطالبتها المملكة العربية السعودية للإفراج عن القيادي د. محمد الخضري ونجله وإخوانه الفلسطينيين في السجون السعودية.

وقال الناطق باسم حركة ""حماس" فوزي برهوم في تصريح صحفي:" لا مبرر على الإطلاق لبقاء د. محمد الخضري ونجله وإخوانه الفلسطينيين في السجون السعودية، فالأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة."

وأضاف برهوم:" آن الأوان لإطلاق سراحهم جميعاً، وتحديداً أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك".

وشدد على أن الواجب الديني والقيمي والأخلاقي يُحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فوراً، وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله “هاني”، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات، وهو ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة، يبلغ من العمر 83 عاما.