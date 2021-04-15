من هو الأمير مشعل بن ماجد الذي عينه الملك سلمان مستشاراً له؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرأ ملكياً بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين⁩ بمرتبة وزير.

والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود (1957) هو محافظ محافظة جدة منذ 1997، وهو أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته من أسرة آل مهنا أمراء بريدة سابقًا من قبيلة عنيزة. تعلّم في جامعة الملك سعود.

عين في مناصب حكومية عدة، فتقلد منصب محافظ محافظة جدة (1997م - حتى الآن )، وعضو في هيئة البيعة عن أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود

في 3 رمضان 1442هـ الموافق 15 أبريل 2021م عيّن بأمرٍ ملكيّ مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وقد صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 478

التاريخ : 3 / 9 / 1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود