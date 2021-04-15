أسير من جنين يدخل عامه الـ20داخل سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 ص
15 ابريل 2021
اسير - سجن -اسرى
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دخل اليوم الخميس، الأسير شادي فيصل عطا موسى (44 عاما) من قرية مركة جنوب محافظة جنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمحكوم بالسجن الفعلي 25 عاما.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير موسى قد تعرض لإصابة بالغة في الرأس خلال مطاردة الاحتلال له عقب اعتقاله في 15.4.2002، وقاموا بزراعة بلاتين في جمجمته داخل الأسر.

وأوضح  أن  الاسير تعرض لجلطة في العام 2009، وجلطة ثانية العام الماضي، وهو يعاني من مشاكل بالقلب. كما أجريت له عملية قسطرة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتم تركيب منظم لقلبه، ولا يزال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.

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