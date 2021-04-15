موعد آذان الفجر في شهر رمضان - غزة اليوم الرابع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:09 ص
15 ابريل 2021
موعد آذان المغرب في رمضان 2021 في غزة
اعلان اسفل صورة الخبر

امساكية شهر رمضان المبارك 2021  وموعد آذان الفجر في قطاع غزة فلسطين في اليوم الرباع  ، حيث يحرص الصائمون على البحث امساكية رمضان في غزة لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا .

لفجْر

الشروق

الظُّهْر

العَصر

المَغرب

العِشاء

4:39

٦:١٤ ص

١٢:٤٢ م

٤:١٩ م

٧:١١ م

٨:٣١ م

امساكية رمضان.jpg

#شهر رمضان #شهر رمضان 2021 #موعد آذان المغرب #آذان الفجر #آذان المغرب

متعلقات