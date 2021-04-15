موعد آذان الفجر في شهر رمضان - غزة اليوم الرابع

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 وموعد آذان الفجر في قطاع غزة فلسطين في اليوم الرباع ، حيث يحرص الصائمون على البحث امساكية رمضان في غزة لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .
ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .
ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا .
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لفجْر
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الشروق
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الظُّهْر
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العَصر
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المَغرب
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العِشاء
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4:39
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٦:١٤ ص
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١٢:٤٢ م
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٤:١٩ م
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٧:١١ م
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٨:٣١ م