ناصر الدين توضح طبيعة الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات بغزة ورام الله

أكدت رئيسة محكمة الانتخابات الفلسطينية إيمان ناصر الدين، اليوم الخميس 15/4/2021، أنها ستنظر في 17 طعن قُدمت في محكمة الانتخابات في رام الله وغزة.

جدير بالذكر، أن أمس 14/4/2021، هو اليوم الثالث والأخير لتقديم الطعون للمحكمة.

وأوضحت ناصر الدين، أن المحكمة تلقت 6 طعون في محكمة الانتخابات في رام الله و11 طعن في محكمة الانتخابات في غزة.

وحول طبيعة الطعون المقدمة، بينت ناصر الدين أن أغلبها يتعلق بالمرشحين وأن بعض منهم لم يحز على شروط الترشح للانتخابات كما نص قانون الانتخابات في المادة الـ45، كما وهناك طعون تتعلق بالإقامة في الوطن وشروط الإقامة كما جاء في المادة 8 من قانون الانتخابات، ومنها أيضاً طعون تتعلق بتقديم استقالة المرشح من أي عمل آخر.

وقالت ناصر الدين:"تتم الآن دراسة الطعون وإصدار الأحكام ونحن مقيدون في فترة الـ7 أيام للبت في تلك الطعون"، لافتةً إلى أن اليوم سيتم العمل على الطعون في رام الله ويوم السبت في غزة ويمكن أن يتم تعليقها للأحد.

وتابعت رئيسة محكمة الانتخابات: "الوقت القانوني للنظر في الطعون هو 7 أيام وممكن أن لا نحتاجها حيث أنه من الممكن البت في الطعن خلال 3 أيام فقط، كما يتم السماع للجنة الانتخابات المركزية بشأن قراراها حول هذا الطعن".

يشار، إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابيّة بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها".