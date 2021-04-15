سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 15 أبريل 2021

هوي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس 15 أبريل 2021، في السوق السوداء "غير الرسمية"، بواقع 110 ليرة



وتراجع متوسط سعر الدولار، مقابل الليرة، في السوق غير الرسمية بالعاصمة دمشق، إلى 3100 ليرة للشراء، و3190 ليرة للبيع، مقابل، 3210 ليرات للشراء، و3300 ليرة للبيع، أمس



ويتغير متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة



وبقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في البنوك عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع



وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية



وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى



وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة



ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي



أسعار اليورو والإسترليني



وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الليرة السورية، لدى السوق السوداء إلى 3707 ليرة للشراء، و3820 ليرة للبيع، مقابل، 3825 ليرة للشراء، و3937 ليرة للبيع، أمس



وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية إلى 4267 ليرة للشراء، و4401 ليرة للبيع، مقابل، 4400 ليرة للشراء، و4534 ليرة للبيع، الأربعاء



أسعار الريال والدرهم والدينار



وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 824 ليرة للشراء، و852 ليرة للبيع، مقابل 854 ليرة للشراء، و881 ليرة للبيع، أمس



وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية 841 ليرة للشراء، و869 ليرة للبيع



وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 10263 ليرة للشراء، و10587 ليرة للبيع، مقابل 10633 ليرة للشراء، و10957 ليرة للبيع، الأربعاء