كندا تكافئ 90 ألف شخص بإقامات دائمة بسبب كورونا

أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، أمس الأربعاء، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كورونا وساعدوا في علاج المصابين

وقال الوزير:" برنامج الإقامات الدائمة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 ايار/مايو مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة الى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الاربع الماضية

وأضاف:" هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود"

و أشارالوزير الى أن هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل.

وتوجه الى مستحقي الإقامات بالقول قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة ( ) ونريدكم أن تبقوا