القوات اليمنية تستهدف "أرامكو" وأهدافاً حساسة أخرى داخل السعودية

أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس 15/4/2021، عن استهداف شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافاً حساسة في جيزان، متوعداً التحالف السعودي بالمزيد من الأهداف إذا واصل عدوانه على اليمن.

وأوضح سريع، أن القوة الصاروخية استهدفت شركة أرامكو وأهدافاً أخرى بـ7 صواريخ من نوع سعير وبدر، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في الشركة.

وذكر سريع، أنه جرى استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة.

وقال: "يأتي هذا الاستهداف رداً على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس في صعدة".

وتوعد سريع النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.

في المقابل، أعلنت قوات التحالف السعودي، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات من دون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه جيزان.

ونشر ناشطون على "تويتر" مشاهد قالوا إنها للحظة وقوع الصواريخ والطائرات المسيرة في جيزان السعودية.

وتأتي هذه العملية بعد ايام على تنفيذ القوة الصاروخية اليمنية "عملية الثلاثين من شعبان" في العمق السعودي.

واستهدفت العملية مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل، بـ10 طائرات مسيرة من نوع (صماد 3). وشملت استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان، بـ5 طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K) وصاروخين بالستيين من نوع (بدر 1).

وسبق ذلك، إعلان الجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد الماضي، عن استهداف مطار جيزان وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط السعودية. كما استهدفوا مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بطائرتي "قاصف k2"، وذلك رداً على استمرار العدوان والحصار على اليمن، بحسب ما أكد الجيش اليمني.

وكانت القوات المسلحة اليمنيّة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، استهداف مطار "أبها" الدولي في السعوديّة، بمسيّرة "قاصف 2" وتحقيق إصابات مباشرة. وعنابر الطائرات الحربيّة في مطار جيزان جنوب السعوديّة بطائرة مسيّرة من نوع "قاصف 2". وقاعدة الملك خالد الجوية السعودية كذلك الأسبوع الماضي.