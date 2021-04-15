كورونا في غزة: 5 حالات وفاة و(1162) إصابة جديدة و(262) حالة حرجة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 15/4/2021، خمس حالات وفاة، متأثرة بفيروس كورونا، و 1162) إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 3234 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 1162) إصابة جديدة، وتعافي 1050 حالة جديدة.

كما سجلت 5 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصبح اجمالي الوفيات 717 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 87166 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 21006 حالة، واجمالي المتعافين 65443 حالة .

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

أما بشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32797 شخص.