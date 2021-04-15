مع كورونا: خبير تغذية ينصح بهذه الوجبات للسحور والإفطار

يتزامن حلول شهر رمضان المبارك العام الحالي 2021، مع استمرار تفشي فيروس كورونا ووصل لذروة خطيرة في قطاع غزة، حيث يزيد البحث والاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية الجهاز المناعي للإنسان وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتكثر تساؤلات المواطنين، حول الأطعمة والأغذية المفيدة التي يجب أن يتناولها الشخص لتقوية جهازه المناعي، خاصةً خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك.

ومنذ بداية جائحة كورونا عالمياً، قدم أخصائيو التغذية نصائح عديدة وهامة لاكتساب مناعة قوية قادرة على حماية الجسم من الأمراض المختلفة وخاصة كورونا.

جدير بالذكر، أن أجمالي المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ تفشيه بلغ 86004 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 20899 حالة، و اجمالي المتعافين 64393 حالة، واجمالي الوفيات 712 حالة وفاة.

التغذية الصحية لتقوية المناعة

ويبحث الفلسطينيون عن وسائل عدة يمكن اتباعها لتقوية المناعة، وهو ما أكده مع أخصائي التغذية العلاجية ومدير مركز ابن النفيس الدكتور محمود الشيخ علي، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشدداً على ضرورة اتباع نظام غذائي ومتوازن وتغذية الجسم تغذية سليمة خلال شهر رمضان ، لتقوية المناعة والحفاظ على صحة الجسم وتجنب الإصابة .

وأوضح الشيخ علي، أن جهاز المناعة هو عبارة عن مجموعة من العمليات المعقدة في جسم الانسان، فيما أن التغذية الصحيحة جزء أساس في تقوية جهاز المناعة، كما يلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تقوية المناعة ، بالإضافة إلى النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر .

أفضل سحور وإفطار

وينصح الدكتور الشيخ علي، في وجبة السحور بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الضرورية التي تجعل الإنسان يصوم يومه دون مشاكل صحية.

ويفضل في السحور التركيز على الأطعمة الغنية بالسوائل، لزيادة نسبة الماء في الجسم ، والاعتماد على بعض أنواع البقوليات كالفول والحمص، والالياف كالخضار والفواكه ، والبطاطا والجبنة قليلة الدسم ، والابتعاد عن المقالي والاكلات الدسمة .

أما عن وجبة الإفطار، فيقول الدكتور الشيخ علي:" نبدأ بتناول ثلاث تمرات لتزويد الجسم بالسكريات المفقودة بعد صيام 15 ساعة ، وشرب الماء والصلاة ، ومن ثم تناول السلطة الغنية بالألياف والمقوية لجهاز المناعة ، وتناول شوربة الخضار التي تحتوي على البرغل".

وأكد على ضرورة الابتعاد عن الدهون في وجبة الإفطار ، واستبدال الخبز الأبيض بالقمح ، لأنه مقوي لجهاز المناعة ، والابتعاد عن المخللات والاملاح لأنها تؤثر سلبا على الجسم .

وشدد الشيخ علي، على ضرورة التزود بالمياه خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور بمعدل 2 إلى 3 لتر، كما وأوصى على تجنب الإفراط في تناول الدهون أو الملح والسكر ، واستبداله بسكريات طبيعة بسيطة ، المتواجدة في الفواكه والخبز .

نصائح مهمة

ونصح الدكتور الشيخ علي، المواطنين الاهتمام بصحتهم، لأن خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا هو جهاز المناعة، والوقاية من خلال لبس الكمامة والتعقيم واستنشاق الهواء النقي ،والنوم المبكر .

كما نصح كبار السن بممارسة الرياضة والتغذية السليمة، وشرب العصائر الطبيعية والابتعاد قدر الامكان عن السكر الأبيض.