سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 15/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:14 ص
15 ابريل 2021
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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لازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 15/4/2021 يشهد استقراراً، وخاصةً في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 15/4/2021بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      183.58 شيكل      $55.96

سعر الذهب عيار 22 168.28 شيكل      $51.30

اسعار الذهب عيار 21      160.64 شيكل      $48.96

اسعار الذهب عيار 18      137.69 شيكل      $41.97

سعر الذهب عيار 14 107.09 شيكل      $32.64

سعر الذهب عيار 12 91.79 شيكل $27.98

اسعار أوقية الذهب   5,709 شيكل $1,740

اسعار جنيه الذهب   1,285 شيكل $391.72

اسعار كيلو الذهب    183,579 شيكل     $55,958

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

14 إبريل     183.28     160.38     137.47     106.92     91.64

13 إبريل     184.92     161.81     138.69     107.87     92.46

12 إبريل     183.66     160.70     137.74     107.13     91.83

11 إبريل     184.66     161.58     138.50     107.72     92.33

10 إبريل     184.67     161.59     138.51     107.73     92.34

9 إبريل       184.64     161.56     138.48     107.71     92.32

8 إبريل       185.35     162.19     139.02     108.12     92.68

7 إبريل       184.00     161.01     138.00     107.34     92.00

6 إبريل       184.78     161.68     138.58     107.79     92.39

5 إبريل       184.08     161.08     138.06     107.38     92.04

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