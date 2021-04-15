دعاء اليوم الثالث من رمضان المبارك 2021 ، وفي اليوم الثالث من رمضان يمكن للصائمين الدعاء به ، إذ يحرص المسلمون على ترتيله في كسب الحسنات التي تقربهم من الله عزو جل ويضمن لهم ثواب الصيام ، ولمعرفة هذه الدعاء خصص فلسطين اليوم المقالة وارقنا به الدعاء.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021 :

ولترتيل دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

ويكون ثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان كما جاء على النحو التالي: "مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء، "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".





دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

إليك دعاء الإفطار الصحيح في رمضان :

ولقد ورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

ونواصل معكم ، ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

دعاء قدوم رمضان قصير 1442 :

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه ، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه ، و اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه ، بجودك يا أجود الأجودين .

اللهم قوني فيه على اقامة امرك ، و اذقني فيه حلاوة ذكرك ، واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك ، واحفظني فيه بحفظك و سترك يا أبصر الناظرين . اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ، و اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين ، واجعلني فيه من اوليائك المقربين ، برأفتك يا ارحم الراحمين .

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ، ولا تضربني بسياط نقمتك ، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين . اللهم اعني فيه على صيامه و قيامه ، و جنبني فيه من هفواته وإقامه ، وارزقني فيه ذكرك بدوامه ،بتوفيقك يا هادي المضلين . اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وإفشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الاملين.