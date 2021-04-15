الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً

توقعت دائرة الارصاد الجوية، اليوم الخميس15/4/2021م، أن يطرأ ارتفاعاً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح، وفي ساعات النهار يسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبياً بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتكون الرياح شمالية غربية.

وغدا الجمعة 16/4/2021: يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.

أما السبت 17/4/2021: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.