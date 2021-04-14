شهد سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 15-4-2021 تراجعًا بسيطًا في السوق السوداء في ثالث ايام شهر رمضان المبارك 2021

وانخفض الدولار في لبنان بشكل ملحوظ حيص سجل الانخفاض نحو 245 ليرة لبنانية فبدلًا من أن يكون الدولار مقابل 12420 ليرة للشراء اصبح اليوم الخميس 12175 ليرة للشراء.

فيما انخفض سعر الدولار في لبنان مقابل بيع الليرة بنحو 250 ليرة عن يوم أمس حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الليرة للبيع و12250 مقابل و12500 ليرة يوم أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم

ويأتي ارتفاع العملة اللبنانية، بعد تراجع حققته مع بداية شهر رمضان، أضافت المزيد من الأعباء على اللبنانيين.

ويعاني لبنان من أزمة حقيقية في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

واتخذت البنوك الأجنبية الكبرى هذا القرار، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود بوادر لحلها في الأفق القريب، بسبب صراعات السياسيين وسيطرة "حزب الله" على مفاصل الاقتصاد.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.