يشهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 15-4-2021 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء بنحو 10 ليرات سورية.

ويحظى الدولار الأمريكي في سوريا على اهتمام أعداد كبيرة جدًا من السوريين خاصة المستثمرين والتجار الذين يتحكمون بالأسعار في ظل غياب الرقابة المشددة عليهم.

الدولار مقابل الليرة اليوم

وسجل سعر صرف الدولار مقابل شراء الليرة السورية في العاصمة السورية دمشق 3210 ليرات وللبيع 3300 ليرة ، مقابل، 3200 ليرة للشراء، و3290 ليرة للبيع، يوم أمس.

يذكر أن متوسط الفارق في سعر صرف الدولار، مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، بجميع المحافظات السورية يصل إلى نحو 50 ليرة.

يُشار إلى ان سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في البنوك استقر عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.