سسعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العراق في تعاملات مساء اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، وسنقدم لكم في المقال التالي أسعار الذهب في العراق.

سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 81 ألفا و486 دينارا (55.72 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 74 ألفا 969 دينارا (51.07 دولار)

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 71 ألفا و302 دينار (48.75 دولار)

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 61 ألفا و116 دينارا (41.79 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق اليوم الإثنين نحو 47 ألفا و534 دينارا (32.50 دولار)

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق مساء اليوم الإثنين نحو 40 ألف 743 دينارا (27.86 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

سجل سعر أوقية الذهب في العراق اليوم الإثنين نحو 2 مليون و534 ألفا و220 دينارا (1733 دولارا)

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم الإثنين نحو 570 ألفا و417 دينارا (390.03 دولار)

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ينتظر المستثمرون بيانات مهمة بشأن التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، للاسترشاد بها على مدى قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1732.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.68% إلى 1733 دولارا للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس "تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم (سوف) يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب".

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم، لكن زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 14-4-2021.