سقوط صاروخ قرب مطار اربيل في العراق

أفادت وسائل الاعلام العراقية مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021 أن صاروخًا سقط في محيط مطار أربيل الدولي، أقصى شمال العراق.

وأوضحت مصادر عراقية نقلتها قناة السومرية العراقية عن مصادر أمنية: "أن صاروخًا سقط في محيط مطار أربيل مساء الأربعاء"

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة العراقية فتح تحقيقًا لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما لم تعلن السلطات في أربيل، وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية جراء القصف

وتقع قاعدة حرير العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي في محيط مطار أربيل

وتعرضت القاعدة في فبراير شباط الماضي إلى هجمات صاروخية تسببت بمقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص