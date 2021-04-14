سعر الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 14-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 10-4-2021، كما تراجعت أسعار الذهب في الجزائر في تعاملات اليوم 10 أبريل/ نيسان 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 14-4-2021

وبلغ سعر الذهب عالميا أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1758.45 دولار للأوقية أمس الخميس.

وانخفض سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة) .

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