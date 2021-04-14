الأردن: تهديد الاحتلال لموظفي أوقاف القدس سابقة خطيرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، أن تهديد موظفي أوقاف القدس خاصة مدير عام أوقاف القدس الشريف الشيخ عزام الخطيب بالاعتقال، تعد سابقة خطيرة.

وقال الخلايلة في بيان صحفي مساء الأربعاء: "ندين ونستنكر الاقتحامات التي نفذتها شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وقطع الاتصال عن سماعات المسجد لمنع رفع الأذان تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط مشاعر المسلمين في كافة انحاء الأرض ومتجاوزة جميع الاعراف والقوانين الدولية والانسانية.

وحذر الخلايلة من استمرار مثل هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة (144) دونماً إنما هو بأمر الله حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه من أحد وهو غير قابل للقسمة ولا التشارك من ادنى أرضه الى أعلى سمائه بوصاية هاشمية مباركة ترعى موظفيه ومرابطيه ومصلياته وساحاته