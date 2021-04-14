مجلس الاعلام يطالب بتقليص الإعلانات في مسلسلات رمضان 2021

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، بأنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية أثناء عرض المسلسلات في شهر رمضان 2021.

مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021

وأضاف مجلس الإعلام، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه يجب ضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

وذكر أنه تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتداءها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

يشار إلى أن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، بأنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية أثناء عرض المسلسلات في شهر رمضان 2021.

مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021مجلس الاعلام يطالب بوقف "التطويل" في إعلانات مسلسلات رمضان 2021