مستوطنون يستفزون المسلمين في ساحات المسجد الابراهيمي بالخليل

أقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم الأربعاء على استفزاز مشاعر المسلمين في ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة وذلك بأداء رقصات وترديد اغاني عبرية.

وذكر شهود عيان أن مستوطنون اقتحموا ساحات المسجد الإبراهيمي بحماية من جيش الاحتلال وقاموا بالرقص والغناء في ساحات المسجد، حيث بثوا الموسيقى الصاخبة عبر مكبرات الصوت التي وصل صداها لمناطق واسعة في الخليل.

وكانت حملة الفجر العظيم أطلقت دعوات لأهالي الخليل لتكثيف الصلاة في المسجد الابراهيمي للتأكيد على هويته الإسلامية وربطه بالشعائر الرمضانية والإيمانية لهذا الشهر.

وتوافد المئات من أهالي مدينة الخليل، والقرى المحيطة إلى المسجد الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر في باحاته، في أول أيام شهر رمضان.

يشار الى أن قوات الاحتلال منعت، خلال شهر أذار الماضي، رفع الاذان في المسجد الإبراهيمي (59) وقتاً بحجة إزعاج المستوطنين.