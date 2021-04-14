مدير "سي إن إن يعترف بإنتاج دعايات مضللة للإطاحة بترامب في الانتخابات

نشرت البوابة الأمريكية "بروجاكت فيريتاس" مقاطع فيديو للمدير الفني لشبكة "سي إن إن" تشارلي تشيستر، يتحدث فيها عن إنتاج الشبكة دعايات مضللة للإطاحة بترامب في انتخابات 2020.

وقال تشيستر إنهم قاموا بخلق قصص مزيفة وتضخيم رجفة في يدي ترامب، وتم استضافة مجموعة من الأطباء ليتحدثوا ويحللوا هذه الرجفة على أنه مصاب بمشاكل عصبية.

وأضاف المدير الفني للشبكة أن هدفهم كان أيضًا تضخيم موضوع تغير المناخ بهدف التأثير على فوز الرئيس السابق ترامب.

وقال "انظروا ماذا فعلنا، لقد أخرجنا (CNN) ترامب. سأقول ذلك بنسبة 100 %، وأعتقد بنسبة 100 % أنه لولا شبكة "CNN" لما خسر ترامب في الانتخابات..جئت إلى "CNN" لأنني أردت أن أكون جزءًا من ذلك".

كما أظهرت مقاطع أخرى نشرها مشروع فيريتاس تشيستر، تصف ثقافة التحرير الحزبية بشكل علني، وتهدف إلى تعزيز جو بايدن وإلحاق الضرر بدونالد ترامب في انتخابات 2020.

هذا وألمح الرئيس الأمريكي السابق إلى الترشح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وكان ترامب ترشح في المرة الأولى عام 2016 أمام هيلاري كلينتون وفاز بالانتخابات قبل أن يخسر في المرة الثانية أمام جو بايدن في انتخابات وصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ أمريكا.

وقال ترامب: "فشل بايدن في أداء مهمته الأولى كرئيس تنفيذي لإنفاذ القوانين الأمريكية. وهذا وحده يجب أن يكون سببا كافيا للديمقراطيين لتكبد خسائر هائلة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، وخسارة البيت الأبيض بشكل حاسم بعد أربع سنوات من الآن".

وأكد ترامب: "في الواقع، كما تعلمون لقد خسروا البيت الأبيض للتو"، مضيفا بينما كان الجمهور يهتف "من يدري، قد أقرر حتى التغلب عليهم للمرة الثالثة".

"سبوتنيك"