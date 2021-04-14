تحظى تشكيلة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي اليوم الاربعاء على اهتمام كبير من عشاق كرة القدم الالمانية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي مساء اليوم على ارض دورتموند الالماني ضمن اياب دوري ربع نهاي ابطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق فوزًا صعبًا على دورتموند في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد مما يجعل له الأفضلية في مباراة الاياب.

وجاءت تشكيلة بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي على النحو التالي:

حارس المرمى: ماروين هيتز

خط الدفاع: ماتيو جاومي موري - مانويل أكانجي - ماتس هوميلس - رافائيل جوريرو

خط الوسط: جودي بيلينجهام - ايمري تشان - محمود داوود

خط الهجوم: Ansgar Knauff - إيرلينغ هالاند - ماركو رويس