تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الاربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 م
14 ابريل 2021
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تحظى تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الاربعاء على اهتمام كبير من عشاق النادي الملكي الاسباني لا سيما وان التشكيلة تلعب دورا مهمًا في نتيجة المباراة.

وتقام المباراة اليوم بين ريال مدريد الاسباني ونادي ليفربول الانجليزي ضمن مباريات اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2020-2021 على ملعب آنفيلد الانجليزي.

يُشار إلى ان ريال مدريد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف وحيد للريدز بأقدام النجم المصري محمد صلاح.

ويحتاج ريال مدريد الى التعادل السلبي او الايجابي ليتأهل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الاربعاء.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الاربعاء

من المتوقع ان تكون تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الاربعاء 14-4-2021 على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - ناتشو - أودريوزولا

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش - أسينسيو

خط الهجو: فينيسيوس – بنزيما

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