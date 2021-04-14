

تحظى تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الاربعاء 14-4-2021 على اهتمام كبير من عشاق الفريقين تزامنًا مع انطلاق المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وتعد المباراة من اهم المباريات الأجنبية على الاطلاق اليوم الأربعاء والتي ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، لا سيما أن الريدز يحتاج إلى فوز بثلاثة اهداف دون في مرمى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد فاز في مباراة الذهاب بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد للريدز سجله الفرعوني محمد صلاح.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الاربعاء

من المتوقع ان تكون تشكيلة ليفربول مساء اليوم الاربعاء ضد ريال مدريد في مباراة ذهاب دوري ربع نهائي دوري الابطال على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فيليبس - كاباك

خط الوسط: أرنولد - فينالدوم - فابينيو - تياجو

خط الهجوم: ماني - جوتا – صلاح