يحاول الكثير من الصائمين البحث عن أفضل العصائر التي يتناولها الصائم في رمضان وفوائدها اضافة الى طرق عملها.

ويحتاج جسم الصائم بعد يوم طويل من الصيام إلى مشروبات وعصائر طبيعية تعوض فقدان الجسم للسوائل في نهار رمضان.

وتسهم العصائر الطبيعية في ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار، والعديد من الفوائد الأخرى التي نتعرف عليها فيما يلي

فوائد تناول العصائر الطبيعية على الإفطار في رمضان

تعوض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام. غنية بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم النشاط والحيوية والقدرة على استكمال الصيام في اليوم التالي. تعمل على ترطيب الأمعاء، وتحميها من الإصابة بالالتهابات وتحسن أداء الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة. غنية بنسبة هائلة من الفيتامينات، والمعادن الغذائية، المفيدة للحفاظ على الصحة. تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان. تمد الجسم بفيتامين C ، الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبي.

ومن أهم العصائر ما يلي:

عصير الخروب: وللخروب طريقة في صناعته وتقديمه للصائمين وذلك على النحو التالي:

ضع ربع كيلو من خروب مجروش، مع السكر حسب الرغبة في إناء على النار الهادئة مع التقليب حتى كرملة السكر، ثم أضف لترا من الماء الدافئ إليه، ويترك على النار الهادئة لمدة ثلث ساعة، ثم يصفى الخروب، وبعدها قم بوضع الخروب الناتج مع لتر آخر من الماء، ويترك على النار مرة أخرى مدة ثلث ساعة حتى الغليان، ويصفى مرة أخرى، ونتركه تهدأ حرارته ثم يوضع في وعاء بالثلاجة حتى يبرد المشروب لحين تناوله على الإفطار.

عصير البرتقال: يعمل على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي بفضل احتوائه على مادة الليمونين، ويساعد عصير البرتقال على تقوية الجهاز المناعي، والتخلص من الميكروبات والبكتيريا.

عصير الرمان: يساعد على تنظيف الأمعاء، وطرد البكتيريا، والديدان، وله دور فعال في علاج القولون العصبي، وهضم الطعام، ولهذا فهو من أفضل العصائر المفيدة قبل تناول الإفطار في شهر رمضان.

عصير توت وموز

مشروب التمر بالحليب: وفقًا لمواقع التخصص في الطبخ فإن نقع طريقة عمل مشروب التمر بالحليب تكون على النحو التالي: نقع حبات التمر بعد نزع النوى في اللبن الدافئ، مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، ويترك للنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات تقريباً، ثم يتم صب اللبن المنكه بالتمر في أكواب التقديم.

طريقة عمل مشروب قمر الدين

قم بتقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة في الحجم، وضعها مع 3 أكواب من الماء في إناء على النار الهادئة، وإضافة السكر حسب الرغبة، وتترك حتى ذوبان قمر الدين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، وتضاف إليه الماء، مع ملعقة من ماء الورد، والتقليب جيداً، ثم ضع المشروب في الخلاط الكهربائي واخلطه جيداً، ويتم صب المشروب في أكواب التقديم مع الثلج المجروش، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل مشروب الكركديه

ضع كوبين من أوراق الكركديه مع لتر ماء في إناء على النار، ويترك إلى الغليان، ثم يرفع من على النار، ويترك لمدة 3 ساعات للنقع، ثم قم بتصفية الكركديه جيداً، وأضف الماء البارد، والسكر حسب الرغبة، وقلب المزيج جيداً حتى ذوبان السكر، ثم ضع العصير في وعاء بالثلاجة لحين الإفطار، وبالهناء والشفاء.